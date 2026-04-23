Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 10,9 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 10,9 руб./юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В среду утром рубль слабел, но по итогам дня российская валюта смогла чуть укрепиться, - отмечают они в обзоре. - Судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, игроки в моменте могли делать спекулятивные ставки на выход новостей от Минфина по срокам возобновления покупок, но этого пока так и не произошло. Сегодня курс CNY/RUB находится у 10,93 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса остается потенциал протестировать отметку в 10,90 руб./юань".

Цены на нефть в среду заметно росли. Инвесторы переоценивали геополитическую премию не столько на фоне застопорившихся переговоров, сколько на фоне фактических ограничений судоходства. Так, блокада США сохраняется, а Иран вчера сообщил о задержании двух судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $103,4/барр. По мнению аналитиков банка, в отсутствие шагов по деэскалации котировкам пока будет сложно вернуться ниже $100/барр.

