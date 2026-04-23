Ближайшая краткосрочная цель для индекса RGBI - 122п - ПСБ

Ближайшая краткосрочная цель для индекса RGBI находится на уровне 122 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в среду возобновил рост после сильных результатов аукционов Минфина - вторую неделю подряд министерством было привлечено более 200 млрд руб. при максимальном совокупном спросе на ОФЗ-ПД с 2021 года (434 млрд руб.), - отмечает эксперт в комментарии. - Отметим, что объем торгов по индексу RGBI по итогам вчерашнего дня оказался рекордным, как минимум, за несколько лет - 91 млрд руб., а сам индекс закрылся на новых максимумах года (120,75 пункта.). Ближайшей краткосрочной целью выступают максимумы 2025 года - 122 пунктов".

Аналитик банка обращает внимание на недельную инфляцию, которая продолжает показывать чудеса в преддверии заседания ЦБ, на 20 апреля составив 0,01% после нулевой инфляции неделей ранее; годовая замедлилась в район 5,7%.

В целом рынок ОФЗ явно начинает рассчитывать на более решительные действия регулятора, полагает Грицкевич. "Наш базовый прогноз предполагал снижение ставки на 50 б.п. в апреле и на 100 б.п. в июне. Однако с учетом растущих рисков переохлаждения экономики имеет смысл ускорить темпы снижения ставки уже в апреле", - указывает стратег.

