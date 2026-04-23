Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на рынке акций РФ - Freedom Finance Global
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
23 апреля 2026 года 10:27
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на рынке акций РФ - Freedom Finance Global
Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ подкрепляют оптимизм на российском рынке акций, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Вышедшие данные по инфляции могут, на наш взгляд, обеспечить положительный информационный фон для завтрашнего заседания совета директоров ЦБ РФ", - отмечает она. По прогнозу эксперта, Банк России в пятницу снова снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Такому решению, полагает Мильчакова, будет способствовать замедление годовой и помесячной инфляции в марте, низкие темпы недельной инфляции с начала апреля и крепкий рубль, однако, геополитическая нестабильность может стать сдерживающим фактором, который не позволит регулятору снизить ставку на более существенную величину. "Снижение ключевой ставки может стать одним из факторов роста российского фондового рынка в пятницу, и, видимо, сегодняшний оптимизм также связан с ожиданиями завтрашнего снижения", - считает она. По мнению аналитика, на фоне роста нефти инвесторам в четверг стоит обратить внимание на бумаги нефтяных компаний. Прежде всего, на обыкновенные акции "Татнефти", стоимость которых очень часто реагирует на резкие движения нефтяных котировок. Кроме того, на начало следующей недели запланировано заседание совета директоров "Татнефти", где будет рассматриваться вопрос о рекомендации финального дивиденда за 2025 год. Прогнозная стоимость "обычки" "Татнефти" составляет 750 рублей на горизонте 12 месяцев, рекомендация дается "покупать". Также в четверг можно продолжить наблюдать за динамикой акций компаний электроэнергетики. Сегодня в течение дня динамика индекса Мосбиржи ожидается в диапазоне 2760-2810 пунктов. Пара USD/RUB будет двигаться в коридоре 74-75 руб./$1, пара CNY/RUB - в диапазоне 10,8-11,1 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНОК-ПРОГНОЗЫ
23 апреля 2026 года 13:17
Рынок ОФЗ растет в надежде на более решительные действия ЦБ РФ по снижению ставки 24 апреля, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Впервые за долгое время рынок ОФЗ ожил - за неделю RGBI вырос сразу на 130 б.п., а доходности вдоль всей кривой снизились на 25-30 б.п., - отмечают они.... читать дальше
.23 апреля 2026 года 12:43
Инвесторам стоит обратить внимание на новые трехлетние облигации ООО "ВУШ" серии 001P-06, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. 23 апреля 2026 года компания проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться... читать дальше
.23 апреля 2026 года 12:19
Котировки акций МКПАО "Яндекс" могут подняться в район 4900-5000 руб. за штуку на горизонте двух-трех месяцев, среднесрочный фундаментальный таргет - 6000 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Бумаги эмитента остаются наиболее понятной акцией роста на... читать дальше
.23 апреля 2026 года 11:41
ЦБ РФ, вероятно, ограничится снижением ставки на 50 б.п. на заседании в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В среду Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции по 20 апреля с 0,00% н/н до лишь 0,01% н/н, - отмечают эксперты в обзоре. - В годовом выражении, по нашим оценкам,... читать дальше
.23 апреля 2026 года 11:20
Акции "НОВАТЭКа" привлекательны для покупок, потенциал роста их котировок составляет 25% от текущего уровня, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Данные Росстата по производству СПГ (+13,3% в марте и +9,3% в 1К26) указывают на главную точку роста в российском нефтегазовом сегменте. В... читать дальше
.23 апреля 2026 года 11:00
Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 10,9 руб./юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В среду утром рубль слабел, но по итогам дня российская валюта смогла чуть укрепиться, - отмечают они в обзоре. - Судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, игроки в моменте... читать дальше
.23 апреля 2026 года 10:44
Ближайшая краткосрочная цель для индекса RGBI находится на уровне 122 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в среду возобновил рост после сильных результатов аукционов Минфина - вторую неделю подряд министерством было... читать дальше
.23 апреля 2026 года 10:12
Вероятно сохранении инерции к восстановлению российского рынка акций к пятничному заседанию ЦБ РФ, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом. Надеемся, что утренние попытки фиксации прибыли в бенефициарах... читать дальше
.23 апреля 2026 года 09:58
Волатильность валютных торгов на российском рынке в ближайшее время может быть повышенной, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "Пара юань/рубль снизу вверх тестировала важный уровень в 11 руб./юань в среду, но по итогам дня сумела остаться ниже него.... читать дальше
.23 апреля 2026 года 09:41
Рубль продолжит тяготеть к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Торговая активность в среду заметно выросла, отражая активную подготовку экспортеров к налоговым выплатам (28 апреля) и... читать дальше
