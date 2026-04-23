Рынок акций РФ, вероятно, продолжит рост в четверг - ПСБ

Вероятно сохранении инерции к восстановлению российского рынка акций к пятничному заседанию ЦБ РФ, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Мы продолжаем смотреть на рынок с оптимизмом. Надеемся, что утренние попытки фиксации прибыли в бенефициарах снижения ставок в течение дня ослабнут и по итогам торгов на рынке акций в четверг сохранится инерция к восстановлению. Поддержку сантименту окажет и вновь дорожающая нефть, - пишет эксперт в комментарии. - Целью движения индекса Мосбиржи к заседанию Банка России видим верхнюю границу текущего целевого диапазона 2700-2800 пунктов".

