Волатильность торгов валютой в ближайшее время может быть повышенной - "Алор Брокер"

Волатильность валютных торгов на российском рынке в ближайшее время может быть повышенной, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Пара юань/рубль снизу вверх тестировала важный уровень в 11 руб./юань в среду, но по итогам дня сумела остаться ниже него. Волатильность торгов в ближайшее время может быть повышенной, особенно если ЦБ РФ примет совсем мягкое решение по ключевой ставке. Однако среднесрочно рубль сохраняет потенциал роста", - пишет эксперт в комментарии.

