Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые ETF потеряли 84,8 тонны ($11,8 млрд) - рекордный месячный отток в денежном выражении за всю историю наблюдений, причем основная масса продаж пришлась на Северную Америку и Европу. В Азии, напротив, приток +9,9 тонны - Китай и азиатские ЦБ продолжают накапливать металл".

Ключевым фактором, на взгляд экспертов, является конфликт на Ближнем Востоке, провоцирующий крупнейший энергетический кризис со времен 1970-х. Шок предложения разгоняет глобальную инфляцию, порождая у инвесторов опасения относительно траектории ключевых ставок и дальнейшего направления мировой экономики. Именно это, по мнению стратегов, оказывает давление на главный катализатор роста металла - ожидания монетарного смягчения.

Если центробанки будут вынуждены приостановить снижение ставок или ужесточить политику, реальные ставки останутся высокими, а золото, не генерирующее купонного дохода, неизбежно теряет конкурентное преимущество перед облигациями, считают в "КИТ Финанс Брокер".

"На графике среднесрочный тренд ломается: каждая новая вершина ниже предыдущей. Это классический признак формирования медвежьего рынка, а не "V-образного" разворота, - указывают эксперты. - Глобальный восходящий тренд от октября 2023 года технически еще жив - EMA50W держится в районе $3800/унц. Но среднесрочная картина говорит скорее о продаже на отскоках, нежели о покупке на провалах. Ожидаем, что текущий отскок в ближайшее время исчерпает импульс и рынок сформирует новую волну снижения к уровню $4000/унц".

