Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $335

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026 года, констатируют эксперты.

"Качество активов JPMorgan остается устойчивым, а расходы на формирование резервов существенно ниже ожиданий и поддержали прибыль. Непроцентные доходы существенно превысили ожидания за счет Markets и инвестиционно-банковского бизнеса (IB). Операционные расходы превысили ожидания, однако более высокий рост выручки позволил показать небольшой положительный сюрприз по коэффициенту эффективности на скорректированной основе", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"Мы подтверждаем рекомендацию "держать", повышая целевую цену с $320 до $335, потенциал роста - 6%", - говорится в обзоре.

