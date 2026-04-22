Снижение ставки ЦБ РФ в апреле может составить 100 б.п. - ББР банк

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев.

"Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается в целом, но если посмотреть, за счет каких именно позиций, то наибольший вклад внесли туристические поездки и бытовая техника (смартфоны, пылесосы, телевизоры). Нетрудно догадаться, что существенное влияние на цены здесь оказывает укрепление национальной валюты. Между тем сахар, свекла, помидоры, капуста, гречка (товары ежедневного спроса) продолжают дорожать", - пишет эксперт.

Второй фактор, ограничивающий снижение ключевой ставки, указывает Киселев - бюджетные расходы, которые идут с существенным перевыполнением графика. При этом объем расходов в 1К26 превышает 1К25 на 17%.

"Надо отметить, что рынок уже заложил снижение на 0,5% - ставка RUONIA (межбанковского кредитования) опустилась до 14,5%. Поэтому такой шаг будет воспринят ожидаемо и оптимизма рынку не добавит", - говорится в материале аналитика банка.

Вместе с тем экономическая ситуация продолжает оставаться напряженной, отмечает Киселев: наблюдается сокращение ВВП, промышленности и инвестиций.

"Учитывая необходимость поддержки экономики, а также сильный рубль, который будет сдерживать инфляцию, слабую динамику в корпоративном кредитовании (+0,4% за март) и принимаемые меры по сокращению госрасходов, призванные не допустить расширения дефицита бюджета, предполагаем, что Банк России решится на более широкий шаг в снижении ключевой ставки - на 100 б.п."

