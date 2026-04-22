22 апреля 2026 года 16:03

Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott

Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков.

Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям экспертов инвесткомпании.

Сегмент Nutrition вновь остался слабым звеном, тогда как направления Established Pharma (EPD) и Medical Devices продемонстрировали более сильную динамику относительно их прогноза.

Ключевым событием квартала стала консолидация Exact Sciences в состав компании с 23 марта. Обновленный с учетом сделки "гайденс" в целом остался сопоставим с уровнем IV квартала 2025 года, однако прогноз на II квартал оказался заметно ниже как консенсуса, так и ожиданий аналитиков Freedom Finance Global. При этом обновленные ориентиры не внесли существенных изменений в их оценку.

"Последние M&A и стратегические партнерства способны поддержать долгосрочную траекторию выручки. Спрос на рынке медицинского оборудования оказался выше ожиданий в 2025 году, и менеджмент намерен сохранять моментум и в 2026 году. Потенциал роста во многом зависит от успешного запуска новых продуктов и сохранения здоровой рентабельности на фоне потенциальных тарифов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Лента аналитики
22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 18:35
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену фьючерса на акции Xiaomi до HKD40
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 18:02
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле составляет 20-25% - "КИТ Финанс Брокер"
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Mueller Industries до $149
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $335
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле может составить 100 б.п. - ББР банк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 15:31
Акции Северстали в настоящее время неинтересны для покупок - "ВТБ Мои инвестиции"
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 15:02
Северсталь остается одной из самых эффективных компаний сектора - "КИТ Финанс Брокер"
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций ММК до 30,1 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за...    читать дальше
.
22 апреля 2026 года 13:59
ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - СберИнвестиции
Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций". Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного...    читать дальше
.
