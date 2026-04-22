"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против АЛРОСА"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвесткомпании. Спред достиг целевого уровня в 12%.

"Как мы и ожидали, котировки бумаг "АЛРОСА" отреагировали на негативную статистику по алмазному рынку - сокращение чистого импорта алмазов в Индию и падение средней цены. Индия является основным рынком сбыта для "АЛРОСА": около 90% выручки компании приносят экспортные поставки", - пишут аналитики.

"На фоне просадки в металлах (золоте и металлах платиновой группы) акции "Норникеля" скорректировались, но благодаря более сильным фундаментальным позициям и диверсификации корзины металлов снижение было слабее, чем просадка в "АЛРОСА". Это поддерживало уровень спреда. Кроме того, котировки бумаг "Норникеля" позитивно отреагировали на рост цен на никель и медь в последние 7-10 дней", - добавляют они.

В ближайшее время эксперты не ждут разворота в алмазной отрасли и сохраняют "негативный" взгляд на "АЛРОСА". В спотовых ценах соотношение текущей цены акции компании и ее прибыли на акцию (Р/Е) по-прежнему находится в отрицательной зоне. Аналитики не исключают дальнейшего падения в бумаге, при этом в акциях "Норникеля" после недавней коррекции появился дополнительный потенциал роста.

