Северсталь остается одной из самых эффективных компаний сектора - "КИТ Финанс Брокер"

"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а рентабельность по EBITDA снизилась до 12%. На взгляд экспертов, для компании это один из самых тяжелых кварталов за последние годы и наглядное отражение того, насколько сильно отрасль просела по спросу и ценам.

"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний сектора с вертикальной интеграцией, низкой себестоимостью сляба и пока еще умеренной долговой нагрузкой, - отмечают аналитики. - Но для быстрого восстановления этого уже недостаточно: внутренний спрос слабый, экспортные возможности ограничены, рубль крепкий".

Поэтому покупка акций металлурга, по мнению стратегов "КИТ Финанс Брокер", пока выглядит скорее как ставка на будущий цикл, чем как идея на ближайшие кварталы. Ориентиром для более уверенного возвращения интереса к бумагам они считают устойчивое снижение ключевой ставки к 12% и ниже, но даже в этом случае эффект на спрос со стороны стройки и других потребителей обычно приходит с лагом, так что это скорее идея 2027 года, чем 2026-го.

"Текущие мультипликаторы: P/E (LTM)=62x, EV/EBITDA (LTM)=6,5x, Net Debt/EBITDA=0,53x, - указывают аналитики. - Формально оценка выглядит высокой, но для циклической компании в нижней точке цикла это обычная ситуация. Рынок часто начинает закладывать будущее восстановление раньше, чем оно появляется в отчетности".

