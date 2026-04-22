ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - СберИнвестиции

Банк России сохранит осторожный подход и снова выберет в эту пятницу шаг снижения ключевой ставки в 50 б. п., полагают аналитики "СберИнвестиций".

Такое решение, по мнению экспертов, может быть связано с тем, что на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг бюджетного правила баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. При этом есть предпосылки для улучшения экономической динамики во втором квартале.

После мартовского заседания макроэкономические данные, по оценке аналитиков, давали разнонаправленные сигналы:

- В марте инфляция почти не изменилась по сравнению с февралём, показатели устойчивой части инфляции были в районе 4-5%.

- Инфляционные ожидания населения снизились на 0,5 процентного пункта - до 12,9%.

- Опросы предприятий показали улучшение настроений бизнеса.

Стратеги "СберИнвестиций" считают, что на этом фоне ЦБ сохранит тактику "малых шагов": согласно их расчетам, регулятор мог бы рассмотреть и больший шаг снижения ставки, но, учитывая факторы риска, более вероятен шаг в 50 б.п.

Также в "СберИнвестициях" полагают, что ЦБ может поднять прогноз по среднему уровню ставки на 2027 год с текущих 8-9% до 9-10%, чтобы учесть неопределенность. С учетом этого эксперты ждут, что реакция рынка на заседание будет нейтральной.

