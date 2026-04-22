"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет компании за первый квартал показал нейтральную динамику выручки и умеренное снижение прибыли, так как крупнейшие нефтяники в прошедшем квартале осуществляли свои инвестиции исходя из сниженных цен на нефть конца прошлого года, - отмечает эксперт. - В то же время со второго квартала конъюнктура для компании могла улучшиться. Масштабные перебои с поставками нефти через Ормузский пролив могут стать стимулом для нефтяников в других регионах, включая США, увеличить инвестиции в разведку и добычу. На этом фоне продолжаем считать Halliburton хорошей ставкой на разворот негативных трендов по инвестициям в разведку и добычу в США".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes.

