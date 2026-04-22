Банк России может снизить ключевую ставку до 14,5% в пятницу - "Велес Капитал"

Банк России можеть снизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что Банк России продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, - пишет эксперт в комментарии. - Оперативные индикаторы экономической активности указывают на дальнейшее закрытие положительного разрыва выпуска - одного из ключевых параметров, на который регулятор ориентируется при оценке текущей жесткости денежно-кредитных условий. Не исключаем, что уже во 2-3 кварталах положительный разрыв выпуска окончательно исчерпает себя. Вместе с тем шаг смягчения, вероятнее всего, останется осторожным (50 б.п.)".

Основное ограничение для более быстрого снижения ставки - сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания, которые в логике ЦБ повышают риск более устойчивого инфляционного давления, отмечает аналитик. Дополнительными факторами неопределенности остаются возможные изменения бюджетного импульса и внешние условия, способные повлиять как на спрос, так и на курсовую динамику.

"Ожидаем снижения ставки ЦБ в апреле до 14,5%. К концу года ожидаем КС на уровне 10-11%", - прогнозирует Кравченко.

