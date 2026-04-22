Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали
22 апреля 2026 года 12:03
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эксперты констатируют ожидаемо слабые результаты эмитента за 1К26 по МСФО в условиях отраслевого спада. "На фоне большого оттока в оборотном капитале свободный денежный поток и, как следствие, чистый долг оказались значительно хуже наших ожиданий. В ближайшее время фундаментального разворота не ожидаем, но допускаем, что во II полугодии ситуация может стабилизироваться", - пишут они. Аналитики инвесткомпании сохраняют "нейтральный" взгляд на акции "Северстали". "Сейчас соотношение текущей цены акции компании и ее прибыли на акцию (Р/Е) составляет 12х против исторических 7,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев целевой Р/Е будет на уровне 8,7х, что также соответствует "нейтральному" взгляду, - пишут эксперты в обзоре. - Считаем, что одним из главных катализаторов может стать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что поможет перезагрузить строительный сектор и восстановить спрос на сталь". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
22 апреля 2026 года 19:01
Вероятна новая волна снижения котировок золота до $4000/унц. в ближайшее время, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "С начала года металл остается в плюсе, несмотря на 12%-е потери в марте, - отмечают аналитики в комментарии. - Природа падения настораживает: по данным WGC, глобальные золотые... читать дальше
.22 апреля 2026 года 18:35
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость по фьючерсному контракту на акции Xiaomi с 55 до 40 гонконгских долларов (HKD), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Потенциал роста составляет 24% с текущих ценовых... читать дальше
.22 апреля 2026 года 18:02
Базовый прогноз снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания составляет 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность шага в 100 б.п. находится на уровнях 20-25%, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Консенсус рынка однозначен, отмечают эксперты:... читать дальше
.22 апреля 2026 года 17:35
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Mueller Industries со $133 до $149 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за 1К26 заметно превзошли ожидания экспертов... читать дальше
.22 апреля 2026 года 17:03
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. с $320 до $335 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил смешанные результаты за I квартал 2026... читать дальше
.22 апреля 2026 года 16:36
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 апреля 2026 года, может составить 100 базисных пунктов (б.п.), считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев. "Заседание планируется очень интересным, потому что, с одной стороны, инфляция хоть и снижается... читать дальше
.22 апреля 2026 года 16:03
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, что предполагает потенциал роста 25%, сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента по итогам I квартала 2026 года в целом соответствовали ожиданиям... читать дальше
.22 апреля 2026 года 15:31
Акции ПАО "Северсталь" в настоящее время не выглядят интересными для покупок, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года и объясняет слабые результаты продолжением снижения спроса на сталь в России: "за три... читать дальше
.22 апреля 2026 года 15:02
"Северсталь" остается одной из самых эффективных компаний металлургического сектора, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Северсталь" опубликовала слабые результаты за 1К26: чистая прибыль практически обнулилась, свободный денежный поток остался глубоко отрицательным, а... читать дальше
.22 апреля 2026 года 14:33
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 35 руб. до 30,1 руб. за штуку и рекомендацию - с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 23 апреля "ММК" представит финансовые результаты по МСФО за... читать дальше
