"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Северстали

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эксперты констатируют ожидаемо слабые результаты эмитента за 1К26 по МСФО в условиях отраслевого спада.

"На фоне большого оттока в оборотном капитале свободный денежный поток и, как следствие, чистый долг оказались значительно хуже наших ожиданий. В ближайшее время фундаментального разворота не ожидаем, но допускаем, что во II полугодии ситуация может стабилизироваться", - пишут они.

"Сейчас соотношение текущей цены акции компании и ее прибыли на акцию (Р/Е) составляет 12х против исторических 7,5х. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев целевой Р/Е будет на уровне 8,7х, что также соответствует "нейтральному" взгляду, - пишут эксперты в обзоре. - Считаем, что одним из главных катализаторов может стать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что поможет перезагрузить строительный сектор и восстановить спрос на сталь".

