"Финам" рекомендует "покупать" акции Озон Фармацевтики с прогнозной ценой 68,7 руб

"Финам" рекомендует "покупать" акции ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью 68,7 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитик отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Эмитент - отечественная фармацевтическая компания со специализацией на дженериках, которая в обозримой перспективе получит статус биофармацевтической с учетом ожидающегося с 2027 года старта коммерциализации биосимиляров, отмечает эксперт.

Лидирующие позиции на рынке по количеству регистрационных удостоверений и ставка на развитие биотехнологического направления - факторы привлекательности компании, которая незаслуженно осталась без внимания инвесторов в 2025 году, считает Саидова.

