"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $110 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Сдержанный прогноз менеджмента, а также новость о том, что сооснователь и председатель совета директоров Рид Хастингс не будет переизбираться в совет директоров в июне, были негативно восприняты рынком и спровоцировали коррекцию котировок, - отмечает эксперт. - В то же время мы считаем данную реакцию избыточной: фундаментальные показатели компании остаются сильными, а бизнес продолжает демонстрировать устойчивый рост. Netflix сохраняет глобальное лидерство на рынке стриминга, опираясь на масштабную аудиторию (свыше 325 млн подписчиков) и более активную монетизацию за счет развития рекламного сегмента и ценовой политики".

Netflix Inc. - американская компания, владелец крупнейшего в мире стримингового сервиса (доступен более чем в 190 странах мира).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.