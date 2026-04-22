ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Северстали на уровне 1320 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" на уровне 1320 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Евгения Локтюхова.

Эмитент представил финансовые и операционные данные за первый квартал 2026 года. Ввиду отрицательного денежного потока было сообщено о решении не выплачивать дивиденды по итогам квартала, отмечает эксперт.

"Отчетность "Северстали" оказалась ожидаемо слабой. Ждать ли улучшения показателей бизнеса во втором квартале? Мы полагаем, что да, хотя и вряд ли кардинального - ставки по-прежнему высоки и опустятся к терпимым для бизнеса уровням, по нашим ожиданиям, лишь летом, - пишет Локтюхов в обзоре. - Настраивают на оживление спроса и улучшение ценовой конъюнктуры как постепенное снижение ставок, так и сезонность и события на Ближнем Востоке, способствующие повышению цен на сталь в том числе. Кроме того, способен сработать и чисто математический фактор - во втором квартале шестьдесят два рабочих дня. Отметим и увеличение запасов готовой продукции по итогам квартала, которое отразила "Северсталь" в отчетности".

Более уверенного улучшения финансовых и операционных показателей эмитента Локтюхов ждет лишь во втором полугодии. "Но в целом продолжаем смотреть на эмитента и перспективы его бизнеса с оптимизмом, отмечая и привлекательные мультипликаторы "Северстали" по форвардному EV/EBITDA (3,8х, против в среднем 4,6-5,5х в 2020-2021 гг.), - указывает он. - Наша оценка справедливой стоимости акций "Северстали" на горизонте двенадцати месяцев остается на уровне 1320 руб., рекомендацию "покупать" сохраняем".

Ключевым триггером раскрытия фундаментальной стоимости компании в среднесрочной перспективе эксперт ПСБ считает подтверждение со стороны ЦБ устойчивости тренда на снижение ключевой ставки с возвращением российской экономики на траекторию роста со второго полугодия 2026 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.