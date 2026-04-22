Рубль сохраняет потенциал укрепления до 10,9 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль сохраняет потенциал возвращения к уровню 10,9 руб. за юань в отсутствие новых вводных по срокам возобновления покупок валюты Минфином, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в случае появления дальнейших деэскалационных новостей цены на нефть марки Brent способны на время вернуться ближе к отметке $95 за баррель.

