Рубль может продолжить укрепление к юаню на текущей неделе - ПСБ

Рубль может продолжить укрепление по отношению к юаню на текущей неделе, возможно тестирование уровня в 10,8 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Накануне попытки укрепления были купированы локальным усилением спроса на валюту, который формируется на фоне ожиданий разворота курсового тренда вследствие возможного старта покупок юаней Минфином с начала мая, отмечает аналитик. Дополнительные разъяснения по решению Минфина возможны в ближайшую неделю, и они снова будут влиять на рынок, сдерживая тренд к укреплению рубля.

Тем не менее, говорится в комментарии Попова, в краткосрочной перспективе факторы расширения предложения валюты на рынке продолжат доминировать (рост экспортной выручки и приближение граничных сроков уплаты крупных нефтегазовых сборов в бюджет), так что риск обновления локальных минимумов по стоимости иностранной валюты все еще достаточно высок.

На этом фоне, указывает эксперт банка, до конца текущей недели возможно смещение курсовых котировок в нижнюю часть текущего торгового диапазона (10,8-11,3 руб. за юань) и не исключаются попытки тестирования его нижней границы.

