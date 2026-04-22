СЕГОДНЯ:
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 912 руб
22 апреля 2026 года 09:40
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 912 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" до 912 рублей за штуку. рекомендация - "держать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует эксперт. Компания продемонстрировала значительное ухудшение ключевых показателей вследствие неблагоприятной конъюнктуры внутреннего рынка металлопродукции, в связи с чем было принято решение сохранить дивидендную паузу. "Мы понижаем целевую цену для бумаг "Северстали" до 912 руб. и меняем рекомендацию на "держать", - пишет Данилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
