Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90/барр. - ПСБ

Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90 за баррель, для Urals - $75-80 за баррель, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Даже при открытии Ормузского пролива процесс восстановления логистики не будет мгновенным из-за инерции глобальных цепочек поставок, считает аналитик. Возобновление судоходства потребует длительного времени на устранение заторов и возвращение судов с альтернативных маршрутов, что сохранит логистическое давление на цены в течение нескольких месяцев.

"В итоге классические пути потеряют статус безальтернативных, так как компании продолжат диверсифицировать поставки через защищенные коридоры для снижения геополитических рисков, - отмечает Крылова. - Помимо этого в регионе из-за конфликта произошло в той или иной степени разрушение производственных мощностей. До их восстановления о быстром повышении интенсивности и налаживании поставок говорить также сложно. По нашим оценкам, цены на нефть в этой связи останутся повышенными: Brent на конец 2026 года ожидаем в районе $80-90/барр., Urals - $75-80/барр.".

