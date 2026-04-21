Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,8% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,8%, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

Один из крупнейших частных медицинских холдингов в России планирует на 22 апреля сбор заявок на облигации серии 001Р-02. Срок обращения - 2 года и 1 месяц, объем - 3 млрд руб., купонный период - месяц. Ориентир по доходности - не выше значения КБД на сроке 2 года + 400 б. п.

"Облигации компаний нефинансового сектора с рейтингом А и дюрацией, близкой к планируемому выпуску "Медскана", торгуются с доходностью в диапазоне 17,0-17,2%, - указывает эксперт. - Обращающийся выпуск эмитента серии 001Р-01 с дюрацией 1,3 года дает доходность 16,2% (спред к ОФЗ ~300 б. п.). Заявленный ориентир по марже новой бумаги к ОФЗ предполагает премию в 100 б. п. относительно собственного выпуска "Медскана", соответствуя купону в 16,40% и доходности к погашению (YTM) в 17,7%. На наш взгляд, с учетом альтернатив на рынке участие в размещении целесообразно при купоне не ниже 15,8% (YTM 17,0%)".

