Freedom Finance Global повысил прогнозную цену ADR TSMC до $475

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) до $475 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент представил один из сильнейших кварталов в своей истории, обеспечив всеобъемлющее превышение ожиданий по выручке, марже и EPS, констатируют эксперты инвесткомпании.

Все ключевые показатели превзошли собственные прогнозы менеджмента, консенсус рынка и оценки Freedom Finance Global со значительным запасом на фоне устойчивого спроса, обусловленного ИИ, на передовые технологические узлы, эффективной реализации мер по оптимизации затрат, более высокого коэффициента загрузки мощностей и более благоприятного курса USD/NTD.

"Мы повышаем целевую цену по ADR до $475 и подтверждаем рекомендацию "покупать". Потенциал роста составляет порядка 28%", - указывают аналитики.

TSMC - тайваньская компания, специализирующаяся на производстве и продаже интегральных схем и полупроводниковых пластин.

