Прогноз снижения ставки ЦБ РФ в апреле остается на уровне 50 б.п. - инвестбанк "Синара"

Прогноз снижения ключевой ставки Банк России в пятницу, 24 апреля 2026 года, остается на уровне 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

"Смещение рисков в проинфляционную сторону означает, что регулятор будет осторожным и быстрого снижения ставок в 2026 году ждать не стоит. Более того, растет вероятность повышательного давления на дальний отрезок кривой ОФЗ - наклон становится более крутым и, отражая неопределенность с инфляцией и бюджетом, увеличивается риск, что доходности длинных бумаг надолго заберутся выше ключевой ставки (со спредом до 50 б.п.), - пишет эксперт. - Не исключаем паузы в смягчении денежно-кредитной политики или снижения ставки лишь на 25 б.п. на трех после предстоящего в пятницу заседаниях совета директоров ЦБ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.