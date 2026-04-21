Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций PepsiCo до $173

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций PepsiCo Inc. до $173 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

На фоне сильных финансовых результатов эмитента эксперты инвесткомпании повысили его прогнозы по выручке и прибыли.

"Изменение целевой цены обусловлено пересмотром темпа роста на текущий год, а также улучшением прогноза рентабельности в пределах 0,5 п.п. В рамках нашего базового сценария продаж в 2026 финансовом году составит 6% на фоне органического роста в 3%", - отмечают они.

Целевая цена в $173 рассчитана аналитиками Freedom Finance Global при помощи DCF модели с горизонтом шесть лет и базируется на WACC 5,3%. Рекомендация - "держать". Потенциал роста составляет 10%.

PepsiCo - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других пищевых продуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.