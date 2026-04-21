Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций EMC

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой.

"Фактические результаты эмитента за 2025 год по МСФО были близки к нашим прогнозам. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ЕМС, при этом считаем, что существенное размытие долей текущих акционеров из-за сделки по сети клиник "Скандинавия" может негативно повлиять на цену бумаг. Сохраняем рекомендацию "держать", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.