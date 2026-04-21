"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Северстали

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Северсталь" и пока не рекомендуют их к покупке, сообщается в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева.

Металлургическая компания представила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года.

Чистая прибыль компании сократилась до 57 млн рублей, это в 368 раз меньше, чем за аналогичный период годом ранее, констатирует эксперт.

Совет директоров эмитента принял решение не рекомендовать дивиденды по итогам первого квартала 2026 года.

"Ожидаемо слабые результаты "Северстали" за 1К26 и отказ от рекомендации дивидендов оцениваем нейтрально. Вышедшая отчетность во многом уже была в цене акций. Между тем считаем, что текущий год вновь будет слабым для компании на фоне сохранения кризиса на мировом и российском рынках стали, - пишет Алиев. - По нашим оценкам, компания сейчас торгуется на уровне около 6х по EV/EBITDA (при текущих ценах на сталь и курсе рубля) против 5х исторически. В связи с этим сохраняем осторожный взгляд на бумаги и не рекомендуем пока к покупке".

