Прогнозная цена акций ЮГК на горизонте года - 1,1 руб. - ПСБ

Банк ПСБ в целом сохраняет позитивную оценку ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), прогнозная стоимость акций на горизонте года составляет 1,1 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Росимущество определилось с датами продажи госпакета (начало мая) и оценило его в 140,4 млрд рублей (а с учетом прочих активов в 162 млрд рублей).

Таким образом, отмечают эксперты, оценочная капитализация всей компании - 208,9 млрд руб., а стоимость одной акции - 0,94 руб.

"На наш взгляд, позитивный момент заключается в том, что появились оценка и сроки, но главный вопрос: кто же именно станет новым владельцем и какой курс развития эмитент выберет? В целом мы сохраняем позитивный взгляд на ЮГК, поскольку продажа контрольного госпакета может снизить неопределенность вокруг актива и создать условия для дальнейшего фундаментального роста. Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев - 1,1 руб./акция", - пишут аналитики ПСБ.

