Основания для снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле актуальны - "ВТБ Мои инвестиции"

Основания для рассмотрения шага снижения ключевой ставки Банка России в 100 базисных пунктов (б.п.) в апреле 2026 года актуальны, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п., но рынок процентных свопов закладывает снижение на 100 б.п., отмечают эксперты в комментарии.

Предпосылки для более широкого шага, по их мнению, есть: последние инфляционные ожидания населения вышли на минимальном с октября 2025 года уровне, курс CNY/RUB вернулся на минимумы в районе 11 руб. за юань, а экономическая активность резко замедлилась.

Также аналитики обращают внимание, что по данным ЦБ, текущие темпы инфляции в марте составили 6,0% с.к.г. против 5,8% с.к.г. в феврале, при этом темп роста базового ИПЦ остался на уровне 4,8% с.к.г. "Так что если на прошлом заседании регулятор рассматривал снижение ставки на 100 б.п., основания рассмотреть такое снижение в предстоящую пятницу как минимум остались в силе", - считают они.

