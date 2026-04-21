Цена акций Промомеда обладает потенциалом роста до 654,4 руб. - "Цифра брокер"

Котировки акций ПАО "Промомед" обладают потенциалом роста до 654,4 рубля за штуку на фоне планов эмитента по международной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Промомед" опубликовал финансовые результаты за 2025 год по МСФО.

Выручка увеличилась на 75% (до 38 млрд руб.), а чистая прибыль выросла в 2,5 раза, достигнув 7,2 млрд руб.

Такие результаты обеспечены успехами в сегментах препаратов для терапии диабета и онкологии, отмечают эксперты.

"По нашим оценкам, дивиденд по итогам года может составить около 12,6 руб. на акцию при распределении 35% скорректированной прибыли, - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии. - Мы считаем, что "Промомед" остается одной из самых качественных историй в секторе здравоохранения с потенциалом роста котировок акций к уровню 654,4 руб. на фоне планов по международной экспансии".

