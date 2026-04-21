"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Промомеда

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" с прогнозной ценой 800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 88% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

Результаты компании за 2П26 оказались ожидаемо сильными, и компания подтвердила ранее объявленный рост выручки на уровне 75% по итогам года. Вместе с тем "Промомед" пока не вышел на положительный свободный денежный поток. Текущий 2026 год может стать лучше, полагают эксперты.

"На текущих уровнях бумага недооценена, если закладывать продолжение роста в ближайшие годы, - указывает аналитик Дмитрий Булгаков. - Ключевой вопрос 2026 года - способность поддержать рост на уровне 60% г/г. При таком росте выручка "Промомеда" может в текущем году достичь 60 млрд руб. Наш взгляд на 2027 год также достаточно оптимистичен: мы ждем роста на 40%. Из рисков выделяем издержки, инвестиции в оборотный капитал, капзатраты (пока сохраняются на достаточно высоком уровне)".

Аналитикам БКС нравятся обе фармацевтические компании - и "Озон Фармацевтика", и "Промомед". При этом "Промомед", на взгляд Булгакова, сейчас показывает более существенные темпы роста благодаря ряду коммерчески успешных запусков.

