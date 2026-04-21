Диапазон 10,9-11,1 руб./юань пока сохранит актуальность для пары рубль/юань - банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 10,9-11,1 руб./юань пока сохранит актуальность для пары рубль/юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"В понедельник рубль заметно укреплялся, - пишут аналитики. - Рынок предпочел сосредоточиться на восстановительном росте цен на сырье в отсутствие дальнейшей информации по срокам возобновления операций с валютой по бюджетному правилу. Кроме того, в моменте на стороне российского рубля может играть и фактор налогового периода. Во вторник курс CNY/RUB находится у 10,95 руб./юань. В целом для курса пока сохранит свою актуальность диапазон в 10,90-11,10 руб./юань".

Цены на нефть в понедельник резко выросли в рамках коррекции. Пятничные ожидания скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в итоге не реализовались, что, на взгляд экспертов, и помогло котировкам восстановиться. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $95,2/барр. В отсутствие конкретных позитивных новостей относительно переговоров котировкам пока будет сложно уйти устойчиво ниже $93/барр., полагают в банке.

