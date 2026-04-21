Рынку акций РФ не хватает драйверов для выхода из консолидации - БКС Экспресс
21 апреля 2026 года 09:40
Рынку акций РФ не хватает драйверов для выхода из консолидации - БКС Экспресс
Российскому рынку акций пока не хватает драйверов для выхода из затяжной консолидации, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Индекс Мосбиржи вернулся выше сопротивления в 2750 пунктов, и теперь это снова поддержка, констатирует эксперт. Обороты на подъеме выше объемов на спуске: в понедельник наторговали на 83 млрд руб., что также в копилку позиционных "быков". "По технике в работе паттерн "Бриллиант", и открывается пространство для маневра в сторону преграды 2800 пунктов. В общем рынок остается в боковике в 100 пунктов. Лишь в отдельных бумагах очень сильные движения на корпоративных событиях как со знаком плюс, так и минус", - пишет Зельцер в обзоре. Аналитик отмечает, что для выхода рынка из затяжной консолидации не хватает драйверов - переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта на паузе, сырьевая волатильность высокая на фоне неопределенности на Ближнем Востоке, курсы инвалют на годовых минимумах на фоне дисбаланса спроса и предложения, а ключевая ставка ЦБ РФ будет известна в пятницу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
