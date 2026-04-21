Индекс Мосбиржи, вероятно, предпримет попытку штурма 2800п во вторник - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, предпримет попытку штурма сопротивления на уровне 2800 пунктов на торгах во вторник, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержкой для индекса выступает зона 2700-2720 пунктов, отмечают эксперты.

В центре внимания инвесторов будет финансовая отчетность "Северстали" за I квартал 2026 года, которая станет индикатором состояния дел в черной металлургии на фоне падения внутреннего потребления стали, указывают они в комментарии.

