"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Yutong Bus с целевой ценой CNY 37,23 в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3% от текущего ценового уровня, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.

"Yutong Bus - признанный мировой лидер в автобусной промышленности, компания выигрывает за счет мирового тренда на электрификацию общественного транспорта, активно внедряя электробусы, а также развивая цифровые решения для транспорта, что увеличивает эффективность эксплуатации продукции. За 2025 год поставлено на 5,54% автобусов больше г/г, при этом компания активно расширяла присутствие в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке", - отмечает эксперт.

Ключевыми рисками для компании аналитик видит замедление мировой экономики на фоне конфликта на Ближнем Востоке, дороговизну зарядной инфраструктуры и ослабление налоговых льгот. Все эти факторы, на взгляд Гудым, могут снизить спрос и замедлить темпы перехода на электрический транспорт (EV).

