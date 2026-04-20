Акции ФосАгро сохраняют среднесрочную привлекательность - "Велес Капитал"

Акции "ФосАгро" сохраняют среднесрочную привлекательность в качестве одной из стабильных дивидендных историй и на фоне перспективы улучшения финансовых результатов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Бумаги эмитента пытаются вернуться к росту на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и мировых перебоев с поставками удобрений, отмечет эксперт.

По компании также ждут публикации финансовых результатов за весь 2025 год по МСФО и рекомендации итоговых дивидендов.

"Согласно нашим расчетам, финальный дивиденд за 2025 год (в дополнение к уже выплаченным промежуточным 273 руб. на акцию) составит 124 руб. на акцию с полугодовой доходностью 1,8% к текущим котировкам. Наша фундаментальная рекомендация для акций компании - "покупать" с целевой ценой 8742 руб. (потенциал роста от текущих значений составляет порядка 25%)", - пишет Кожухова.

С технической точки зрения, отмечет она, акции "ФосАгро" после достижения в марте максимума с 2022 года на уровне 7937 руб. перешли к нисходящей коррекции, которую приостановили у важной среднесрочной поддержки 6760 руб.

Бумаги в апреле пытаются вернуться к краткосрочному восходящему тренду и подошли к сопротивлению 7050 руб., указывает аналитик инвесткомпании: стабилизация выше может предвещать движение как минимум в район 7330-7350 руб., а далее - к пику текущего года на уровне 7937 руб. и выше.

"Бычий" сценарий, вероятно, реализуется при сохранении перебоев с мировыми поставками удобрений и высоких цен. В то же время деэскалация ситуации на Ближнем Востоке может вернуть краткосрочные продажи в бумаги и способствовать их движению к минимуму декабря 2025 года на уровне 6056 руб., - пишет Кожухова в обзоре. - Среднесрочно акции "ФосАгро", вероятно, сохранят свою привлекательность в качестве одной из стабильных дивидендных историй и на фоне перспективы улучшения финансовых результатов как минимум в первом квартале 2026 года".

