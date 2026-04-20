"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $127,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 31,3%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Отчетность компании за 1К26 в целом соответствовала ожиданиям по основным параметрам, констатирует эксперт.

Компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех (ожидалась положительная динамика только по двум сегментам).

Эмитент сохранил прогноз по росту выручки, при этом понизив прогноз по прибыли на акцию с учетом нового приобретения.

Акции Abbott с начала текущего года просели в цене на 23%, что не подкрепляется фундаментальной картиной - компания выглядит значительно недооцененной, указывает Саидова: торгуется с дисконтом в размере 31,3 % относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM).

К рискам вложений в Abbott Laboratories, по мнению аналитика "Финама", можно отнести риск новых судебных исков от потребителей по поводу давней истории с детским питаниям и риски, связанные с политикой Дональда Трампа.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.