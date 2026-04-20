Прогнозная цена акций X5 - 3485 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года составляет 3485 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года.

Темпы роста выручки снизились до 11,3% против 15% в 4К25, констатируют эксперты.

X5 объясняет более слабые результаты снижением продовольственной инфляции, а также общим охлаждением экономики в отчетном периоде.

Финансовые результаты за первый квартал 2026 года будут опубликованы 29 апреля.

"Мы полагаем, что они окажутся более позитивными, и ждем роста рентабельности. Наша цель по акциям компании на двенадцать месяцев - 3485 руб." - говорится в комментарии.

