"Финам" подтверждает рейтинг акций SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций PDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) на уровне "покупать" с целевой ценой $77,12 и потенциалом роста на 18,5%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

"Американский IT-сектор ранее заметно скорректировался вниз, и, хотя он подрос за последнее время, многие бумаги все еще далеки от своих максимумов, - отмечает эксперт. - Оценки снизились, а фундаментально сильные компании торгуются на более комфортных уровнях. На этом фоне KOMP выглядит особенно интересно, поскольку представляет собой диверсифицированную подборку технологических и инновационных эмитентов, позволяя получить широкую экспозицию на сектор именно в период просадки. Такой подход снижает зависимость от отдельных бумаг и дает возможность участвовать в росте сразу нескольких направлений новой экономики".

Бум в сфере ИИ и вычислений продолжает набирать обороты. Несмотря на разговоры о возможном пузыре, мы считаем, что сектору предстоит значительный рост. В долгосрочной перспективе инновации в этих областях продолжат расти как экстенсивно, охватывая все больше отраслей и пользователей, так и интенсивно, повышая производительность и эффективность уже существующих решений.

KOMP - биржевой фонд, который отслеживает динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд охватывает широкий круг инновационных направлений новой экономики, играющих центральную роль в ИИ-революции.

