Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Промомеда до 500 руб
20 апреля 2026 года 13:32
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Промомеда до 500 руб
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций ПАО "Промомед" с 460 руб. до 500 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Группа "Промомед" опубликовала очень сильные финансовые результаты по МСФО за 2025 год: выручка выросла на 75% до 38 млрд руб., EBITDA - на 86% до 15 млрд руб. Чистая прибыль "Промомеда" выросла по сравнению с 2024 годом в 2,5 раза до 7,2 млрд руб. При этом чистый долг группы по итогам 2025 года вырос на 49% до 25,1 млрд руб., что не помешало снижению показателя отношения чистого долга к EBITDA с 2,05 до 1,65, что, на взгляд эксперта инвесткомпании, является достаточно оптимальным уровнем долговой нагрузки для быстроразвивающейся компании. Свободный денежный поток группы компаний по итогам 2025 года был отрицательным, но увеличился за год совсем не намного до -4,3 млрд руб. "Для нас такие сильные результаты эмитента оказались достаточно предсказуемыми, хотя роста чистой прибыли группы за 2025 год по МСФО мы ожидали чуть меньше, только вдвое, - пишет Мильчакова. - Основными драйверами роста выручки "Промомеда" является вывод на рынок препаратов в области эндокринологии и онкологии, а фактически - импортозамещение. Важно отметить, что продажи коммерческих препаратов у эмитента за 2025 год увеличились на 118%, бюджетных - на 26%, соотношение доли коммерческих продаж и госзакупок составило 66% в пользу коммерческих продаж. Это стало очень значимым фактором роста чистой прибыли более чем вдвое в 2025 году". Вместе с отчетностью по МСФО эмитент обнародовал прогнозы по итогам текущего года, предполагая, что выручка по итогам 2026 года вырастет на 60%, также эмитент прогнозирует более высокую рентабельность EBITDA в 2026 году, чем в прошедшем. "Мы предполагали несколько меньший рост выручки и EBITDA по итогам текущего года, в связи с повышением прогнозов эмитентом мы также повысили свои прогнозы и целевую цену, - указывает аналитик. - В среднесрочном периоде драйвером роста акций компании может стать начало выплат дивидендов, так как топ-менеджмент уже предлагает направить на дивиденды не менее 35% от чистой прибыли по МСФО, и высокие темпы роста прибыли за 2025 год могут способствовать принятию положительного решения по дивидендам советом директоров и акционерами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
