Юаневые бонды Полюса: привлекательная валютная доходность с высоким кредитным качеством - "Газпромбанк Инвестиции"
20 апреля 2026 года 13:03
Юаневые бонды Полюса: привлекательная валютная доходность с высоким кредитным качеством - "Газпромбанк Инвестиции"
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на размещаемые 22 апреля юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, сообщается в комментарии. 22 апреля компания "Полюс" проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-06, номинированные в юанях. Расчеты по данным облигациям будут проводиться как в юанях, так и в рублях. Основные параметры выпуска: - Оферта через 3,2 года (срок обращения - 6 лет). - Ориентир по ставке купона - не выше 8,00% (YTW не более 8,30%). - Объем выпуска планируется на уровне не менее 1 млрд юаней. - Рейтинг эмитента - ААА. "Данный выпуск облигаций "Полюса" предлагает инвесторам привлекательную валютную доходность (премия к ОФЗ 29 CNY - более 225 б. п.) на горизонте 3,2 года при высоком кредитном качестве эмитента, - отмечают эксперты сервиса. - Также данный выпуск является инструментом, который позволяет захеджировать валютные риски на фоне вероятного ослабления российской валюты во второй половине года. По нашим прогнозам, курс рубля к концу года может достичь уровня 13,2 рубля за юань. В дальнейшем ожидаем тренд на ослабление на уровне 3-5% в год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
