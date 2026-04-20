Цена на серебро среднесрочно может подняться к $100-110/унц. - ПСБ

Среднесрочная оценка серебра остается позитивной, котировки металла могут подняться к уровням $100-110 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков банка ПСБ.

Эксперты отмечают пониженный интерес в драгметалле со стороны спекулянтов. Чистая спекулятивная позиция во фьючерсах находится на двухлетних минимумах. При этом котировки поддерживает стабильный промышленный спрос на фоне сохранения дефицита физического серебра на рынке.

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе серебро может перейти в боковик у достигнутых уровней. Ухудшение же динамики металла возможно в случае роста напряженности на Ближнем Востоке, что спровоцирует укрепление доллара и поддержит опасения по промышленному спросу на серебро.

"Среднесрочно сохраняем позитивный взгляд на драгметалл и полагаем, что его котировки вполне могут выйти в район $100-110. Способствовать такой динамике будут как риски со стороны предложения из-за невозможности быстрого наращивания добычи при стабильном промышленном спросе, так и опасения по доллару и госдолгу США", - пишут эксперты ПСБ в материале.

