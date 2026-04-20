Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок пары рубль/юань в середине торгового диапазона 10,8-11,3 руб./юань в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

На минувшей неделе вербальные интервенции Минфина о более ранних сроках восстановления операций в рамках бюджетного правила приостановили тренд к укреплению рубля, напоминает эксперт в комментарии.

По прогнозам Попова, бюджет может начать покупки валюты уже с мая на фоне высоких цен на нефть.

"Если параллельно усилится спрос на иностранную валюту вследствие оживления экономической активности, вектор курсовых котировок может развернуться в сторону поступательного ослабления рубля, - отмечает аналитик банка. - Этот сценарий, скорее всего, реализуется не быстро, так как факторы имеют накопительный эффект, и высокие цены на российскую нефть в ближайшие месяцы будут способствовать наращиванию предложения иностранной валюты на рынке. Поэтому более-менее ощутимое ослабление рубля мы ждем не ранее второго полугодия (таргет на конец года в районе 12,4-12,7 руб. за юань)".

В краткосрочной перспективе Попов рассчитывает на стабилизацию котировок в середине текущего торгового диапазона (10,8-11,3 руб. за юань). Стратег банка считает, что в ожидании возобновления операций Минфина участники рынка могут локально увеличить спрос на валюту, но экспортеры, скорее всего, не дадут заметно сдвинуть котировки вверх, а к концу месяца увеличат предложение валюты под крупные налоговые выплаты, тем самым сохраняя риск дополнительного укрепления рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.