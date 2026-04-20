Аналитикам / Аналитика / Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
20 апреля 2026 года 10:57
Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Вероятна стабилизация котировок пары рубль/юань в середине торгового диапазона 10,8-11,3 руб./юань в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. На минувшей неделе вербальные интервенции Минфина о более ранних сроках восстановления операций в рамках бюджетного правила приостановили тренд к укреплению рубля, напоминает эксперт в комментарии. По прогнозам Попова, бюджет может начать покупки валюты уже с мая на фоне высоких цен на нефть. "Если параллельно усилится спрос на иностранную валюту вследствие оживления экономической активности, вектор курсовых котировок может развернуться в сторону поступательного ослабления рубля, - отмечает аналитик банка. - Этот сценарий, скорее всего, реализуется не быстро, так как факторы имеют накопительный эффект, и высокие цены на российскую нефть в ближайшие месяцы будут способствовать наращиванию предложения иностранной валюты на рынке. Поэтому более-менее ощутимое ослабление рубля мы ждем не ранее второго полугодия (таргет на конец года в районе 12,4-12,7 руб. за юань)". В краткосрочной перспективе Попов рассчитывает на стабилизацию котировок в середине текущего торгового диапазона (10,8-11,3 руб. за юань). Стратег банка считает, что в ожидании возобновления операций Минфина участники рынка могут локально увеличить спрос на валюту, но экспортеры, скорее всего, не дадут заметно сдвинуть котировки вверх, а к концу месяца увеличат предложение валюты под крупные налоговые выплаты, тем самым сохраняя риск дополнительного укрепления рубля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
20 апреля 2026 года 18:03
Четкой инвестиционной привлекательности в акциях ПАО "Соллерс" пока не видно, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Отчет эмитента за 2025 год по МСФО в целом выглядит ожидаемо слабым с точки зрения общей динамики бизнеса, однако выделяется качество результатов, констатирует эксперт: на фоне... читать дальше
.20 апреля 2026 года 17:38
Акции "ФосАгро" сохраняют среднесрочную привлекательность в качестве одной из стабильных дивидендных историй и на фоне перспективы улучшения финансовых результатов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Бумаги эмитента пытаются вернуться к росту... читать дальше
.20 апреля 2026 года 17:13
Банк ПСБ в настоящее время нейтрально оценивает перспективы котировок акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп"), говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО, как и ожидалось, слабые, констатирует эксперт. Важно при этом,... читать дальше
.20 апреля 2026 года 16:41
Прогнозная стоимость акций ПАО "Промомед" составляет 650 рублей за штуку, оценка - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков SberCIB. Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Они оказались сильными и в целом совпали с ожиданиями экспертов. В плане дивидендов они ожидают около... читать дальше
.20 апреля 2026 года 16:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $127,1 за штуку, что предполагает потенциал роста 31,3%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Отчетность компании за 1К26 в целом соответствовала... читать дальше
.20 апреля 2026 года 15:51
Прогнозная стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года составляет 3485 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал 2026 года. Темпы роста выручки снизились до 11,3% против 15% в 4К25,... читать дальше
.20 апреля 2026 года 15:26
Акции ПАО "Промомед" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год, продемонстрировав высокие темпы роста выручки (+75,2%), скорректированной чистой прибыли (+78%) и снижение... читать дальше
.20 апреля 2026 года 15:02
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюса" серии ПБО-06, говорится в материале экспертов аналитической компании "Эйлер" Маргариты Маремуковой и Станислава Боженко. На среду, 22 апреля, запланирована вторая в текущем году облигационная сделка крупнейшего российского... читать дальше
.20 апреля 2026 года 14:33
"Финам" подтверждает рейтинг акций PDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) на уровне "покупать" с целевой ценой $77,12 и потенциалом роста на 18,5%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Американский IT-сектор ранее заметно скорректировался вниз, и, хотя он... читать дальше
.20 апреля 2026 года 14:03
Акции "ЛУКОЙЛа", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" целый месяц дешевели и сейчас вышли к уровню восходящей поддержки, подтвержденному двумя... читать дальше
