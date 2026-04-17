Инвестбанк "Синара" подтверждает негативную оценку акций Сегежа Групп

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды.

"Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным, составив -3,1 млрд руб. против положительного результата в 1,4 млрд руб. годом ранее. По итогам 2025 года компания зафиксировала скорректированный чистый убыток в размере 43,2 млрд руб. против 22,3 млрд руб. в 2024 году.

"Столь слабый результат был обусловлен не только ухудшением операционных показателей, но и значительными прочими расходами, включая процентные и иные финансовые расходы в размере 35,1 млрд руб., а также обесценением активов на фоне реорганизации производственной деятельности и заморозки незавершенных капитальных проектов в объеме 36,1 млрд руб.", - считает эксперт.

Как отмечает компания, данные решения связаны с пересмотром долгосрочной стратегии, ключевой целью которой выступают повышение устойчивости бизнеса и стабилизация денежного потока.

"Мы оцениваем результаты как слабые, - указывает Гайда. - Падение выручки и переход OIBDA в отрицательную зону в отчетном квартале отражают снижение продаж по всем ключевым продуктам, рост себестоимости и сохраняющееся давление высоких логистических расходов. Слабая рыночная конъюнктура по прежнему негативно влияет на операционные показатели, и, на наш взгляд, это продолжилось и в 1К26".

Чистый долг в 4К25 вырос примерно на 9% к/к до 67,0 млрд руб. с 61,2 млрд руб. в 3К25. Даже с учетом сокращения общего долга после допэмиссии процентные расходы по итогам 2025 года остались высокими и сопоставимы с уровнем 2024 года, подчеркивает эксперт инвестбанка.

"Увеличение скорректированного чистого убытка также указывает на сохраняющееся давление на финансовый результат даже без учета крупных разовых списаний, - отмечает стратег. - В свете слабой операционной динамики, отрицательного показателя OIBDA и ограниченных перспектив восстановления рынка подтверждаем негативную оценку бумаги".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.