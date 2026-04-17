Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными - ПСБ

Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой.

Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года:

- совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г);

- выручка за 3 месяца: 6,6 млрд руб. (+4,2% г/г);

- доля онлайн-канала в выручке за 3 месяца: 22,9% .

"Результаты оцениваем с умеренным позитивом - в сравнении со слабой зимой мартовские показатели выручки выглядят заметно увереннее, - пишет эксперт. - "Хэндерсон" продолжает опираться на силу бренда и развитие собственных онлайн-каналов. В этом году внешняя среда и по-прежнему сдержанная потребительская активность будут ограничивать потенциал роста "Хэндерсона". В связи с этим перед ритейлером важной задачей стоит не столько моментный рост, сколько поддержание его стабильности в ближайшие месяцы".

