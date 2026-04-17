ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - "Финам"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая.

"Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов неопределенности - влияние конфликта на Ближнем Востоке на мировую экономику и уточнение параметров бюджетной политики, - мы полагаем, что регулятор может выбирать между снижением ставки на 50 б.п. и более осторожным вариантом (ее сохранение на текущем уровне либо снижение с шагом 25 б.п.)", - допускает эксперт.

Фактически это подтвердил и советник председателя Банка России К. Тремасов ("на апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе").

Неопределенность со стороны проинфляционных факторов сохраняется, но, на взгляд стратега "Финама", совокупность данных пока все же складывается в пользу снижения ключевой ставки, в противном случае возрастают риски избыточного охлаждения экономики. Одним из важных сигналов Беленькая считает и снижение инфляционных ожиданий населения в апреле.

"Предстоящее заседание будет "опорным", т.е. помимо самого решения по ключевой ставке и сигнала, Банк России опубликует уточненный макропрогноз, - указывает аналитик. - С учетом преобладания проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе, если ключевая ставка будет снижена на 50 б.п., Банк России может частично компенсировать это, дав более осторожный прогноз будущих действий. Не исключено, что это может быть обозначено в виде небольшого смещения в сторону повышения прогноза инфляции на конец года и прогнозного диапазона средней ключевой ставки".

Текущий прогноз "Финама" по ключевой ставке на конец II квартала 2026 года составляет сейчас 14%, на конец года 12%. Но при сохранении или тем более усилении проинфляционных рисков пространство для снижения ключевой ставки в этом году может сократиться, полагает Беленькая.

