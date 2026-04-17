Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Эталона до 42 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025 год. Выручка компании увеличилась на 17% в годовом выражении (г/г), до 153,6 млрд руб., против роста в пределах 30% в последние три года. Аналитики инвесткомпании прогнозировали повышение этого показателя примерно на 20%. Фактический результат оказался хуже ожиданий из-за слабых продаж.

"Скорректированная EBITDA выросла на 11%, до 30,6 млрд руб., чистый убыток застройщика утроился, превысив 22 млрд руб., из-за роста финансовых расходов на фоне высоких процентных ставок и особенностей учетной политики эмитента в стандартах МСФО, предусматривающей признание уплаченных процентов в полном объеме за весь отчетный период", - отмечает Мильчакова.

Чистый долг Эталона увеличился более чем на 60%, однако долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA повысилась с 2,5 лишь до 2,7 при целевом уровне 3, подчеркивает эксперт.

"Свободный денежный поток (free cash flow) остается отрицательным, как и годом ранее. У других крупных девелоперов отмечается многократный рост отрицательного денежного потока, - указывает аналитик. - Умеренная долговая нагрузка и отсутствие резкого сокращения free cash flow, а также состоявшаяся допэмиссия, позволяет надеяться на получение "Эталоном" дополнительных доходов и сокращение долговой нагрузки".

Улучшению финансовых результатов, по мнению Мильчаковой, должна способствовать интеграция АО "Бизнес Недвижимость". Тем не менее, поскольку компания получила в 2025 году меньше выручки, чем рассчитывали аналитики, а ее чистый убыток увеличился втрое, на дивиденды рассчитывать не приходится.

