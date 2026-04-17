Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Х5
17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Х5
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в 1К26 она увеличилась на 11,3% г/г, после роста на 14,9% г/г в 4К25. "На текущий момент компания идет по нижней границе темпов роста, ожидаемых в 2026 году (+12-16%), о чем менеджмент уже говорил в ходе звонка по результатам 2025 года, - отмечают аналитики Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. - В то же время, очевидно, что в текущем году "ИКС 5" будет больше фокусироваться на сохранении маржи и денежного потока". В середине мая совет директоров планирует рекомендовать очередной дивиденд. По оценкам Альфа-банка, размер суммарного дивиденда "ИКС 5" в 2026 году может быть сопоставим с январской выплатой (368 руб. на акцию). При таких выплатах соотношение чистый долг / EBITDA, вероятно, удержится в диапазоне 1,25-1,30х. "При текущих котировках бумага торгуется с коэффициентом EV/EBITDA 2026 на уровне около 3,4x и с годовой дивидендной доходностью около 15%, по нашим оценкам, - указывают эксперты банка. - С учетом дивидендной истории и отставания бумаги с начала года, текущий момент выглядит как интересная точка для долгосрочных вложений в акции "ИКС 5", но в краткосрочной перспективе этой компании будет сложно показать более позитивную, чем по фондовому рынку в целом, динамику котировок - с учетом замедления на потребительском рынке и по-прежнему актуального риска "навеса предложения". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
