"Финам" сохраняет рейтинг акций Johnson & Johnson на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $240 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Потенциал роста составляет 0,5%.

"Гигант сектора здравоохранения за последние 12 месяцев продемонстрировал впечатляющую доходность акций в размере 55% (при доходности индекса S&P 500 30%), - указывает эксперт. - Компания отчиталась за 1К с превышением прогнозов и по выручке, и по чистой прибыли. Отчетность в целом не вызывает беспокойства, но и не дает новых драйверов для роста акций J&J - текущие драйверы уже заложены в цену за последние месяцы".

По мнению Саидовой, после динамичного ралли компания не выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с околонулевым дисконтом относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.